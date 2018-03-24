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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 803804805806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:02

Re: Укргазбанк

Прозапас - чумайдан без ручки?
Підкажіть люди добрі які є варіанти поповнення прозапасу? Працював додаток було дуже зручно, але мабуть той банк не любить коли його клієнтам добре- додаток по**рили, нічого на заміну не запустили. Працював перевід між картами укргазу на їх сайті за 1 грн - тепер нема. Лише загальний тариф 1% від суми - при відсотковій ставці 0.8% в місяць чистих - не логічно.
Які варіанти поповнення - каса? Банкомат? А зняття? Поділіться досвідом.
Варіант послати банк подалі не пропонувати, радий би та не можу...
kotyk222
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:24

  kotyk222 написав:Прозапас - чумайдан без ручки?
Підкажіть люди добрі які є варіанти поповнення прозапасу? Працював додаток було дуже зручно, але мабуть той банк не любить коли його клієнтам добре- додаток по**рили, нічого на заміну не запустили. Працював перевід між картами укргазу на їх сайті за 1 грн - тепер нема. Лише загальний тариф 1% від суми - при відсотковій ставці 0.8% в місяць чистих - не логічно.
Які варіанти поповнення - каса? Банкомат? А зняття? Поділіться досвідом.
Варіант послати банк подалі не пропонувати, радий би та не можу...

За ревізитами поповнення з комісією?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:54

В відділеннях натякають про інтернет банк для пересічних. Правда?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24191
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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  #<1 ... 803804805806
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