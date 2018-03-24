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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:02
Прозапас - чумайдан без ручки?
Підкажіть люди добрі які є варіанти поповнення прозапасу? Працював додаток було дуже зручно, але мабуть той банк не любить коли його клієнтам добре- додаток по**рили, нічого на заміну не запустили. Працював перевід між картами укргазу на їх сайті за 1 грн - тепер нема. Лише загальний тариф 1% від суми - при відсотковій ставці 0.8% в місяць чистих - не логічно.
Які варіанти поповнення - каса? Банкомат? А зняття? Поділіться досвідом.
Варіант послати банк подалі не пропонувати, радий би та не можу...
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kotyk222
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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:24
kotyk222 написав:
Прозапас - чумайдан без ручки?
Підкажіть люди добрі які є варіанти поповнення прозапасу? Працював додаток було дуже зручно, але мабуть той банк не любить коли його клієнтам добре- додаток по**рили, нічого на заміну не запустили. Працював перевід між картами укргазу на їх сайті за 1 грн - тепер нема. Лише загальний тариф 1% від суми - при відсотковій ставці 0.8% в місяць чистих - не логічно.
Які варіанти поповнення - каса? Банкомат? А зняття? Поділіться досвідом.
Варіант послати банк подалі не пропонувати, радий би та не можу...
За ревізитами поповнення з комісією?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:54
В відділеннях натякають про інтернет банк для пересічних. Правда?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:13
Про реквізити не зрозумів. Інтернет банкінг обіцяли минулого року що буде ось-ось, потім - що після переходу на власний процесінг, зараз чергова обіцянка - до літа...
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kotyk222
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:41
kotyk222 написав:Про реквізити не зрозумів.
Інтернет банкінг обіцяли минулого року що буде ось-ось, потім - що після переходу на власний процесінг, зараз чергова обіцянка - до літа...
З іншого банку переказ на рахунок 2625...Прозапасу.
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