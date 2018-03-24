Прозапас - чумайдан без ручки? Підкажіть люди добрі які є варіанти поповнення прозапасу? Працював додаток було дуже зручно, але мабуть той банк не любить коли його клієнтам добре- додаток по**рили, нічого на заміну не запустили. Працював перевід між картами укргазу на їх сайті за 1 грн - тепер нема. Лише загальний тариф 1% від суми - при відсотковій ставці 0.8% в місяць чистих - не логічно. Які варіанти поповнення - каса? Банкомат? А зняття? Поділіться досвідом. Варіант послати банк подалі не пропонувати, радий би та не можу...
kotyk222 написав:Прозапас - чумайдан без ручки? Підкажіть люди добрі які є варіанти поповнення прозапасу? Працював додаток було дуже зручно, але мабуть той банк не любить коли його клієнтам добре- додаток по**рили, нічого на заміну не запустили. Працював перевід між картами укргазу на їх сайті за 1 грн - тепер нема. Лише загальний тариф 1% від суми - при відсотковій ставці 0.8% в місяць чистих - не логічно. Які варіанти поповнення - каса? Банкомат? А зняття? Поділіться досвідом. Варіант послати банк подалі не пропонувати, радий би та не можу...
Так цікавить якраз між карточками одного укргазу, прозапасом, як такою собі ничкою для для незатребуваних в даний момент коштів, на які капає хоч якась компенсація інфляції, і які можуть бути доступні в будь який момент, і іншою картою, куди падає зарплата і тд, якою користуюсь. В час існування хай кривого і глючного додатку - можна було перекидатися лежачи на дивані. Зараз ця невеличка зручність недоступна. Отаке от. В п24 для своїх приватівських карток це пару кліків, в укргазі це тепер недоступна розкіш.
Так це воно! Колись на p2p.ukrcard.com.ua/ukrgasbank було посилання зі сторінки укргазу, зараз прибрали, може через те що укргаз не використовує більше їх процесінг? Тре обережно перевірити, як буде час. Відпишусь про результат. Дякую Вам!