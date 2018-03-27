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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 804805806807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:01

Збрехав, в одної з карток термін прогавив, троха пізніше. Інше питання, в плеймаркеті якийсь додаток екобанк онлайн завівся - шо воно таке? Хтось щось чув? Пробував? Є якась офіційна інфа?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:07

Re: Укргазбанк

  kotyk222 написав:екобанк онлайн завівся - шо воно таке? Хтось щось чув? Пробував? Є якась офіційна інфа?
ходил слух о скором переименовании газмяса в "Экобаню"
http://www.ukrgasbank.com/eco
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1412
З нами з: 03.12.14
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  #<1 ... 804805806807
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