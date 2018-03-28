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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:01
Збрехав, в одної з карток термін прогавив, троха пізніше. Інше питання, в плеймаркеті якийсь додаток екобанк онлайн завівся - шо воно таке? Хтось щось чув? Пробував? Є якась офіційна інфа?
Додано: Сер 28 бер, 2018 08:07
Re: Укргазбанк
ходил слух о скором переименовании газмяса в "Экобаню"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:37
Re: Укргазбанк
відділення Укргазбанку Київ, вул. Велика Васильківська 39, сьогодні, 28.03 з 15.30 до 16.00 жодного з операторів на робочому місці не було, як вдалося вияснити через пів години простоювання у відділенні - це " обідня перерва ", але можливо на такі випадки можна залишити хоча б на аркуші А4 інформацію для відвідувачів з якого до якого часу не працює відділення. та навіть і з появою працівника банку свої питання вирішити не змогла, оскільки по досягненню 45 років ще не встигла вклеїти фото в паспорт але місяць відведений законом на цю процедуру ще не минув. спеціально для зав. відділенням Київ, вул. Велика Васильківська 39 : Сроки вклеивания фото в паспорт
Согласно п. 18 Положения о паспорте, для вклеивания новых фотографий в паспорт гражданин подает документы и фотографии не позднее одного месяца после достижения соответствующего возраста. Таким образом, вышеупомянутая грозная норма о недействительности паспорта имеет одну особенность – после достижения 25- или 45-летнего возраста у вас есть один месяц для обращения в паспортный стол за вклеиванием фото, и на протяжении этого месяца Ваш паспорт остается действительным.
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:39
Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:04
Re: Укргазбанк
Можна побачити залишки, змінити ліміти, і ...все. Переказ передбачений але не працює.
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:02
Ледь не забув, як і очікувалось, карти не з укркарт не обслуговуються
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:44
Re: Укргазбанк
В приложение по-прежнему можно зайти только если по картам подключено смс?
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:02
я вошел при том, что у меня сейчас отключено смс-информирование по всем картам...
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