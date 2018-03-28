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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 804805806807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:01

Збрехав, в одної з карток термін прогавив, троха пізніше. Інше питання, в плеймаркеті якийсь додаток екобанк онлайн завівся - шо воно таке? Хтось щось чув? Пробував? Є якась офіційна інфа?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:07

Re: Укргазбанк

  kotyk222 написав:екобанк онлайн завівся - шо воно таке? Хтось щось чув? Пробував? Є якась офіційна інфа?
ходил слух о скором переименовании газмяса в "Экобаню"
http://www.ukrgasbank.com/eco
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:37

Re: Укргазбанк

відділення Укргазбанку Київ, вул. Велика Васильківська 39, сьогодні, 28.03 з 15.30 до 16.00 жодного з операторів на робочому місці не було, як вдалося вияснити через пів години простоювання у відділенні - це " обідня перерва ", але можливо на такі випадки можна залишити хоча б на аркуші А4 інформацію для відвідувачів з якого до якого часу не працює відділення. та навіть і з появою працівника банку свої питання вирішити не змогла, оскільки по досягненню 45 років ще не встигла вклеїти фото в паспорт але місяць відведений законом на цю процедуру ще не минув. спеціально для зав. відділенням Київ, вул. Велика Васильківська 39 : Сроки вклеивания фото в паспорт
Согласно п. 18 Положения о паспорте, для вклеивания новых фотографий в паспорт гражданин подает документы и фотографии не позднее одного месяца после достижения соответствующего возраста. Таким образом, вышеупомянутая грозная норма о недействительности паспорта имеет одну особенность – после достижения 25- или 45-летнего возраста у вас есть один месяц для обращения в паспортный стол за вклеиванием фото, и на протяжении этого месяца Ваш паспорт остается действительным.
lessel
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:39

  Мизантрóп написав:
  kotyk222 написав:екобанк онлайн завівся - шо воно таке? Хтось щось чув? Пробував? Є якась офіційна інфа?
ходил слух о скором переименовании газмяса в "Экобаню"
http://www.ukrgasbank.com/eco

Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:04

Re: Укргазбанк

Можна побачити залишки, змінити ліміти, і ...все. Переказ передбачений але не працює.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:02

  J написав:
  kotyk222 написав:
  J написав:kotyk222 за 2,5грн будете делать переводы?

Нікуди не йдучи, лежачи на дивані? Буду. Розповідайте

https://p2p.ukrcard.com.ua/ukrcard/

Ледь не забув, як і очікувалось, карти не з укркарт не обслуговуються
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:44

Re: Укргазбанк

В приложение по-прежнему можно зайти только если по картам подключено смс?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:02

я вошел при том, что у меня сейчас отключено смс-информирование по всем картам...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:59

lessel
Вам отказали правомерно - по достижению 25 и 45 лет нужно вклеить фото. А на протяжении месяца Вас не оштрафует Миграционная служба за нарушение паспортного режима. Законы про идентификацию нерушимы
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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