RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:26

Re: Укргазбанк

я вошел при том, что у меня сейчас отключено смс-информирование по всем картам...
Код в СМС успешно пришел?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 30.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:58

Re: Укргазбанк

  kotyk222 написав:Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня

Варіант каса\банкомат\термінал не підходить?
finfen
 
Повідомлень: 98
З нами з: 18.05.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:01

Re: Укргазбанк

  lessel написав:Таким образом, вышеупомянутая грозная норма о недействительности паспорта имеет одну особенность – после достижения 25- или 45-летнего возраста у вас есть один месяц для обращения в паспортный стол за вклеиванием фото, и на протяжении этого месяца Ваш паспорт остается действительным.

фото в паспорт можно свое приносить, или делать только в паспортном столе, и сколько штук, как сейчас?
finfen
 
Повідомлень: 98
З нами з: 18.05.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:06

смс с кодом для входа получил без проблем
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 805806807808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, esav, Google Feedfetcher, lel, makor06, mephala, mihasik, nickvlk1, Жерминаль і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.