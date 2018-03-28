|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:26
я вошел при том, что у меня сейчас отключено смс-информирование по всем картам...
Код в СМС успешно пришел?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:58
kotyk222 написав:
Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня
Варіант каса\банкомат\термінал не підходить?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:01
lessel написав:
Таким образом, вышеупомянутая грозная норма о недействительности паспорта имеет одну особенность – после достижения 25- или 45-летнего возраста у вас есть один месяц для обращения в паспортный стол за вклеиванием фото, и на протяжении этого месяца Ваш паспорт остается действительным.
фото в паспорт можно свое приносить, или делать только в паспортном столе, и сколько штук, как сейчас?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:06
смс с кодом для входа получил без проблем
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2079
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV
, esav
, Google Feedfetcher, lel
, makor06
, mephala
, mihasik
, nickvlk1
, Жерминаль
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|