lessel написав:Таким образом, вышеупомянутая грозная норма о недействительности паспорта имеет одну особенность – после достижения 25- или 45-летнего возраста у вас есть один месяц для обращения в паспортный стол за вклеиванием фото, и на протяжении этого месяца Ваш паспорт остается действительным.
фото в паспорт можно свое приносить, или делать только в паспортном столе, и сколько штук, как сейчас?
lessel написав:Таким образом, вышеупомянутая грозная норма о недействительности паспорта имеет одну особенность – после достижения 25- или 45-летнего возраста у вас есть один месяц для обращения в паспортный стол за вклеиванием фото, и на протяжении этого месяца Ваш паспорт остается действительным.
фото в паспорт можно свое приносить, или делать только в паспортном столе, и сколько штук, как сейчас?
lessel написав:Таким образом, вышеупомянутая грозная норма о недействительности паспорта имеет одну особенность – после достижения 25- или 45-летнего возраста у вас есть один месяц для обращения в паспортный стол за вклеиванием фото, и на протяжении этого месяца Ваш паспорт остается действительным.
фото в паспорт можно свое приносить, или делать только в паспортном столе, и сколько штук, как сейчас?