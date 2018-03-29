Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 806807808809 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 658 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 180 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 94 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 115 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 176 Всього голосів : 658 Додано: Чет 29 бер, 2018 18:03 finfen

Фото делаете хорошего качества, с нужными пропорциями, там где делают фото на документы, стоимость 45 -50грн. Идёте в ЦНАП по месту прописки, паспорт + 2 фото, через 5 рабочих дней паспорт забирать. Да, предложили на эти 5 дней справку вместо паспорта, сказали что с ней можно даже в банк прийти. lessel Повідомлень: 3 З нами з: 27.10.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16 finfen написав: kotyk222 написав: Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня

Варіант каса\банкомат\термінал не підходить? Варіант каса\банкомат\термінал не підходить?

Не підходить. Я відразу писав, що прозапас зручний мені лише як заначка поки що не потрібних сум, яка зберігається не під матрасом, але повинна бути доступною без особливих затрат. Ходіння по касах/ банкоматах нівелює всю зручність. Та й 21 століття на вулиці блін. Не підходить. Я відразу писав, що прозапас зручний мені лише як заначка поки що не потрібних сум, яка зберігається не під матрасом, але повинна бути доступною без особливих затрат. Ходіння по касах/ банкоматах нівелює всю зручність. Та й 21 століття на вулиці блін. kotyk222 Повідомлень: 82 З нами з: 12.09.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 20:16 lessel написав: klyde

Я сьогодні була у ЦНАП з приводу " Вклеювання до паспорту фото...", мені підтвердили що на протязі місяця паспорт дійсний в усіх установах. Кілька днів назад но цьому паспорту забрала депозит близько 5т у.е. і відкрила в іншому банку депозит. Але мабуть в укргазбанку задавала багато запитань,і якщо в них в 15.55 ще обідня перерва то нехай про це інформують належним чином, кожен планує свій час. Я сьогодні була у ЦНАП з приводу " Вклеювання до паспорту фото...", мені підтвердили що на протязі місяця паспорт дійсний в усіх установах. Кілька днів назад но цьому паспорту забрала депозит близько 5т у.е. і відкрила в іншому банку депозит. Але мабуть в укргазбанку задавала багато запитань,і якщо в них в 15.55 ще обідня перерва то нехай про це інформують належним чином, кожен планує свій час.

а я пополнил депо в отделении наверное за 5 минут,сам был в шоке от быстроты,просто когда-то давно у них обслуживался,примерно в 2007-м и там был совок,а теперь всё как в формуле 1 на питстопе,а потом на следующий день позвонили из коллцентра,поинтересовались,решили ли мой вопрос и были ли замечания,я честно ответил,что всё сделали как по нотам,всё на 10 из 10-ти,вопросов даже не возникло,удивился,что так быстро! а я пополнил депо в отделении наверное за 5 минут,сам был в шоке от быстроты,просто когда-то давно у них обслуживался,примерно в 2007-м и там был совок,а теперь всё как в формуле 1 на питстопе,а потом на следующий день позвонили из коллцентра,поинтересовались,решили ли мой вопрос и были ли замечания,я честно ответил,что всё сделали как по нотам,всё на 10 из 10-ти,вопросов даже не возникло,удивился,что так быстро! somilitark

Повідомлень: 9536 З нами з: 30.12.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:26 Ratatui написав: WachtAmRhein написав: А сейчас фото всё ещё вклеивают? Вроде ж уже должны чтп-карту выдавать... А сейчас фото всё ещё вклеивают? Вроде ж уже должны чтп-карту выдавать...

По сроку клеят. Карты при выдаче нового документа. По сроку клеят. Карты при выдаче нового документа.

Нет, уже все, на прошлой недели вышло постановление Кабмина, которым запретили вклеивать фото в старые паспорта - теперь только ID-карты, к тому же до 2020 планируют принудитльно заменить все бумажные паспорта на пластик.

Кстати, если идти в ЦНАП, то фото делать не нужно - его сделают прямо на месте в ЦНАПе в нужном размере и контрасте. Нет, уже все, на прошлой недели вышло постановление Кабмина, которым запретили вклеивать фото в старые паспорта - теперь только ID-карты, к тому же до 2020 планируют принудитльно заменить все бумажные паспорта на пластик.Кстати, если идти в ЦНАП, то фото делать не нужно - его сделают прямо на месте в ЦНАПе в нужном размере и контрасте. Sanio Повідомлень: 704 З нами з: 03.09.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 806807808809 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 3 гостейМодератори: Ірина_ реклама