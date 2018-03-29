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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:03

finfen
Фото делаете хорошего качества, с нужными пропорциями, там где делают фото на документы, стоимость 45 -50грн. Идёте в ЦНАП по месту прописки, паспорт + 2 фото, через 5 рабочих дней паспорт забирать. Да, предложили на эти 5 дней справку вместо паспорта, сказали что с ней можно даже в банк прийти.
lessel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16

  finfen написав:
  kotyk222 написав:Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня

Варіант каса\банкомат\термінал не підходить?

Не підходить. Я відразу писав, що прозапас зручний мені лише як заначка поки що не потрібних сум, яка зберігається не під матрасом, але повинна бути доступною без особливих затрат. Ходіння по касах/ банкоматах нівелює всю зручність. Та й 21 століття на вулиці блін.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:16

  lessel написав:klyde
Я сьогодні була у ЦНАП з приводу " Вклеювання до паспорту фото...", мені підтвердили що на протязі місяця паспорт дійсний в усіх установах. Кілька днів назад но цьому паспорту забрала депозит близько 5т у.е. і відкрила в іншому банку депозит. Але мабуть в укргазбанку задавала багато запитань,і якщо в них в 15.55 ще обідня перерва то нехай про це інформують належним чином, кожен планує свій час.

а я пополнил депо в отделении наверное за 5 минут,сам был в шоке от быстроты,просто когда-то давно у них обслуживался,примерно в 2007-м и там был совок,а теперь всё как в формуле 1 на питстопе,а потом на следующий день позвонили из коллцентра,поинтересовались,решили ли мой вопрос и были ли замечания,я честно ответил,что всё сделали как по нотам,всё на 10 из 10-ти,вопросов даже не возникло,удивился,что так быстро!
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:26

  Ratatui написав:
  WachtAmRhein написав:А сейчас фото всё ещё вклеивают? Вроде ж уже должны чтп-карту выдавать...

По сроку клеят. Карты при выдаче нового документа.

Нет, уже все, на прошлой недели вышло постановление Кабмина, которым запретили вклеивать фото в старые паспорта - теперь только ID-карты, к тому же до 2020 планируют принудитльно заменить все бумажные паспорта на пластик.
Кстати, если идти в ЦНАП, то фото делать не нужно - его сделают прямо на месте в ЦНАПе в нужном размере и контрасте.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:32

Re: Укргазбанк

Только-что подал на вклеивание. Приняли.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:47

  Інкогніто написав:Только-что подал на вклеивание. Приняли.

Тоже сегодня приняли у родственницы. Специально подгонял. Текст изменений к постанове КМУ №302 от 25 марта 2015 года в свободном доступе не нашел. Есть только версия журналистов:
https://ukranews.com/news/553656-kabmyn ... me-knyzhky
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:51

  lel написав:
  Інкогніто написав:Только-что подал на вклеивание. Приняли.

Тоже сегодня приняли у родственницы. Специально подгонял. Текст изменений к постанове КМУ №302 от 25 марта 2015 года в свободном доступе не нашел. Есть только версия журналистов:
https://ukranews.com/news/553656-kabmyn ... me-knyzhky

Хто пролобіював інтереси в Гройсмена?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:51

  Інкогніто написав:Только-что подал на вклеивание. Приняли.

И что, разве на месте делают фотки ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:27

  demichh написав:
  Інкогніто написав:Только-что подал на вклеивание. Приняли.

И что, разве на месте делают фотки ?

Две фотографии надо принести. https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gro ... -viku.html
Приняли за фактичним місцем проживання.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:37

  lel написав:
  demichh написав:
  Інкогніто написав:Только-что подал на вклеивание. Приняли.

И что, разве на месте делают фотки ?

Две фотографии надо принести. https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gro ... -viku.html
Приняли за фактичним місцем проживання.

Если в ЦНАПе, то там на месте делают фото, но только для ID-карты. Если идти в ДМСУ, то там еще вклеивают, но фото свои нужно иметь. Не понимаю, а какой смысл вклеивать фото в старый паспорт, если через год-два придется вновь идти второй раз, чтобы сделать карту, ну и тогда будут сумашедшие очереди, когда все кинутся менять паспорта на карты?
Sanio
 
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