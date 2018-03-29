finfen Фото делаете хорошего качества, с нужными пропорциями, там где делают фото на документы, стоимость 45 -50грн. Идёте в ЦНАП по месту прописки, паспорт + 2 фото, через 5 рабочих дней паспорт забирать. Да, предложили на эти 5 дней справку вместо паспорта, сказали что с ней можно даже в банк прийти.
kotyk222 написав:Був у відділенні, додаток їх, але повноцінно повинен запрацювати після 25-го квітня
Варіант каса\банкомат\термінал не підходить?
Не підходить. Я відразу писав, що прозапас зручний мені лише як заначка поки що не потрібних сум, яка зберігається не під матрасом, але повинна бути доступною без особливих затрат. Ходіння по касах/ банкоматах нівелює всю зручність. Та й 21 століття на вулиці блін.
lessel написав:klyde Я сьогодні була у ЦНАП з приводу " Вклеювання до паспорту фото...", мені підтвердили що на протязі місяця паспорт дійсний в усіх установах. Кілька днів назад но цьому паспорту забрала депозит близько 5т у.е. і відкрила в іншому банку депозит. Але мабуть в укргазбанку задавала багато запитань,і якщо в них в 15.55 ще обідня перерва то нехай про це інформують належним чином, кожен планує свій час.
а я пополнил депо в отделении наверное за 5 минут,сам был в шоке от быстроты,просто когда-то давно у них обслуживался,примерно в 2007-м и там был совок,а теперь всё как в формуле 1 на питстопе,а потом на следующий день позвонили из коллцентра,поинтересовались,решили ли мой вопрос и были ли замечания,я честно ответил,что всё сделали как по нотам,всё на 10 из 10-ти,вопросов даже не возникло,удивился,что так быстро!
WachtAmRhein написав:А сейчас фото всё ещё вклеивают? Вроде ж уже должны чтп-карту выдавать...
По сроку клеят. Карты при выдаче нового документа.
Нет, уже все, на прошлой недели вышло постановление Кабмина, которым запретили вклеивать фото в старые паспорта - теперь только ID-карты, к тому же до 2020 планируют принудитльно заменить все бумажные паспорта на пластик. Кстати, если идти в ЦНАП, то фото делать не нужно - его сделают прямо на месте в ЦНАПе в нужном размере и контрасте.