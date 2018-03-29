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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:41
Sanio, деякі банки по картах не обслуговують по певних продуктах.
Лише по книжках-паспортах.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:52
Квесторе_поверніться написав:Sanio
, деякі банки по картах не обслуговують по певних продуктах. Лише по книжках-паспортах.
І чим вони це аргументують? Скарга в НБУ дуже швидко виправить це.
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Sanio
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:06
Sanio написав: Квесторе_поверніться написав:Sanio
, деякі банки по картах не обслуговують по певних продуктах. Лише по книжках-паспортах.
І чим вони це аргументують? Скарга в НБУ дуже швидко виправить це.
Кажуть що попізже процеси налагодять.
Скарга то лишній клопіт.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:32
Sanio написав: Ratatui написав: WachtAmRhein написав:
А сейчас фото всё ещё вклеивают? Вроде ж уже должны чтп-карту выдавать...
По сроку клеят. Карты при выдаче нового документа.
Нет, уже все, на прошлой недели вышло постановление Кабмина, которым запретили вклеивать фото в старые паспорта - теперь только ID-карты, к тому же до 2020 планируют принудитльно заменить все бумажные паспорта на пластик.
Кстати, если идти в ЦНАП, то фото делать не нужно - его сделают прямо на месте в ЦНАПе в нужном размере и контрасте.
Как раз в том постановлении и сказано куда клеим, а куда лепим.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:17
Ну, і закінчуючи з чого почав: запрацював переказ між власними картками. Досить швидко і просто. Ціна питання - 5 грн, незалежно від суми. На інші не пробував. Чекаємо більшого функціоналу, але поки і те добре
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