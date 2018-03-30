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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 807808809810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:41

Sanio, деякі банки по картах не обслуговують по певних продуктах.
Лише по книжках-паспортах.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:52

  Квесторе_поверніться написав:Sanio, деякі банки по картах не обслуговують по певних продуктах. Лише по книжках-паспортах.

І чим вони це аргументують? Скарга в НБУ дуже швидко виправить це.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:06

  Sanio написав:
  Квесторе_поверніться написав:Sanio, деякі банки по картах не обслуговують по певних продуктах. Лише по книжках-паспортах.

І чим вони це аргументують? Скарга в НБУ дуже швидко виправить це.

Кажуть що попізже процеси налагодять.
Скарга то лишній клопіт.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:32

  Sanio написав:
  Ratatui написав:
  WachtAmRhein написав:А сейчас фото всё ещё вклеивают? Вроде ж уже должны чтп-карту выдавать...

По сроку клеят. Карты при выдаче нового документа.

Нет, уже все, на прошлой недели вышло постановление Кабмина, которым запретили вклеивать фото в старые паспорта - теперь только ID-карты, к тому же до 2020 планируют принудитльно заменить все бумажные паспорта на пластик.
Кстати, если идти в ЦНАП, то фото делать не нужно - его сделают прямо на месте в ЦНАПе в нужном размере и контрасте.


Как раз в том постановлении и сказано куда клеим, а куда лепим. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:17

Re: Укргазбанк

Ну, і закінчуючи з чого почав: запрацював переказ між власними картками. Досить швидко і просто. Ціна питання - 5 грн, незалежно від суми. На інші не пробував. Чекаємо більшого функціоналу, але поки і те добре
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:24

  kotyk222 написав:Ну, і закінчуючи з чого почав: запрацював переказ між власними картками. Досить швидко і просто. Ціна питання - 5 грн, незалежно від суми. На інші не пробував. Чекаємо більшого функціоналу, але поки і те добре


Скажите, пожалуйста - перевод между своими картами в разных банках? Или только по Укргазу?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:29

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:Скарга то лишній клопіт.


для банку лишні ризик як дЄдя дасть по башці :)
скоро отямляться держ тугодуми!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:52

  Hella написав:
  kotyk222 написав:Ну, і закінчуючи з чого почав: запрацював переказ між власними картками. Досить швидко і просто. Ціна питання - 5 грн, незалежно від суми. На інші не пробував. Чекаємо більшого функціоналу, але поки і те добре


Скажите, пожалуйста - перевод между своими картами в разных банках? Или только по Укргазу?

При реєстрації підтягнув додаток всі мої укргазовські картки, з ними я і грався, за інші не знаю. Спробуйте, реєстрація на відміну від myukrgasbank колишнього проста і швидка
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:30

kotyk222
Спасибо, меня удивило, что 5 грн перевод между своими картами одного банка. В Альфе, к примеру, бесплатно. Даже между разными клиентами Альфы, если деньги с карты банка на карту банка, тоже бесплатно.
Hella
 
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