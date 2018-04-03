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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:22
kotyk222 написав:
Ходіння по касах/ банкоматах нівелює всю зручність. Та й 21 століття на вулиці блін.
якщо ви так часто поповнюєте, що напряг підійти до каси, чи банкомату, то я за вас радий, а знімати через банкомат теж вже не зручно? можна в магазині за 1 грн розплачуватись в такому разі.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:31
kotyk222 написав:
але повинна бути доступною без особливих затрат.
тут затрати йдуть у вигляді суттєвих комісій, тому, якщо часто зняти\покласти, що Вас , треба розуміти, напрягає через касу\банкомат, то взагалі краще інший варіант вкладу підшукати.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:42
finfen написав: kotyk222 написав:
але повинна бути доступною без особливих затрат.
тут затрати йдуть у вигляді суттєвих комісій, тому, якщо часто зняти\покласти, що Вас , треба розуміти, напрягає через касу\банкомат, то взагалі краще інший варіант вкладу підшукати.
Я вище писав, чому укргаз і чим зручний прозапас. У кожного свої обставини і, шо гріха таїти, таракани. Розмова починалась з того, чи запрацює нарешті додаток. І от він появився, і вроді працює. На цьому тему прошу вважати закритою. Всім дякую.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:50
kotyk222 как войти в это приложение? ввожу номер мобильного и дальше не пускает
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:04
J написав:
как войти в это приложение? ввожу номер мобильного и дальше не пускает
Доставка смс сильно тормозить. Я понатискав раз десять - мені потім пів дня смс-ки приходили )))
Відклав в сторону і через декілька годин знову запросив смс. Почекав декілька хвилин, смс прийшло і вдалось залогінитись.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:21
J написав:kotyk222 как войти в это приложение? ввожу номер мобильного и дальше не пускает
Тоже самое. Горячка выдвигает кучу версий, долго перечислять. Кроме неработающего приложения.
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