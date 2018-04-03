Додано: Сер 04 кві, 2018 12:14

Фото свое нести 2шт 3,5х4,5, только по месту регистрации-прописки.[/quote]По ссылке есть текст: "виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика". Это имеется в виду ч\б, или цветное фото?Может излишне щепетильный вопрос, но, фото, я так понимаю, можно приготовить и за несколько месяцев до визита в паспортный стол по случаю 25\45-летия?[/quote]Носил цветное, перед этим было вклеено ч/б, берут ли сейчас ч/б не знаю. Фото можно приготовить за ранее. Дома сделал фото цифровым фотоапаратом, сбросил на комп, в фотошопе сделал размер 3,5х4,5, разместил на 10х15(поместилось 8 шт). Не было возможности самому распечатать (то краска закончилась, то фотобумагу израсходовали) пришлось идти в x-foto.com.ua цена вопроса 3,50 грн (февраль 2018) + времяКогда определитесь с датой похода, за ранее (если есть такая возможность) зарегистрируйтесь в электронной очереди дабы не терять время...(как примерКогда паспорт уже можно забирать раньше приходило смс, в это раз смс не пришло...