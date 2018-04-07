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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:14

Фото свое нести 2шт 3,5х4,5, только по месту регистрации-прописки. https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gro ... -viku.html[/quote]
По ссылке есть текст: "виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика". Это имеется в виду ч\б, или цветное фото?
Может излишне щепетильный вопрос, но, фото, я так понимаю, можно приготовить и за несколько месяцев до визита в паспортный стол по случаю 25\45-летия?[/quote]
Носил цветное, перед этим было вклеено ч/б, берут ли сейчас ч/б не знаю. Фото можно приготовить за ранее. Дома сделал фото цифровым фотоапаратом, сбросил на комп, в фотошопе сделал размер 3,5х4,5, разместил на 10х15(поместилось 8 шт). Не было возможности самому распечатать (то краска закончилась, то фотобумагу израсходовали) пришлось идти в x-foto.com.ua цена вопроса 3,50 грн (февраль 2018) + время :)
Когда определитесь с датой похода, за ранее (если есть такая возможность) зарегистрируйтесь в электронной очереди дабы не терять время...(как пример http://www.solor.gov.ua/section/71
Когда паспорт уже можно забирать раньше приходило смс, в это раз смс не пришло...
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:26

  isen написав: Не было возможности самому распечатать (то краска закончилась, то фотобумагу израсходовали) пришлось идти в x-foto.com.ua цена вопроса 3,50 грн (февраль 2018) + время :)

фотографии на струйном принтере?
они не потекут от потных рук?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:43

Re: Укргазбанк

фотографии на струйном принтере?
они не потекут от потных рук?
вы думаете, в "ателье" на других принтерах печатают?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:02

Re: Укргазбанк

Удалось зарегистрироваться в Экобанке.
СМС по всем картам отключено, но пароль пришел сразу.
Карта Мастер зелененькая - подтянулась и показала остатки.
Нормальная альтернатива отсутствующей выписке на мыло.
oksana--61
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  #<1 ... 809810811812
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