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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 04:49

Re: Укргазбанк

lel написав:У них поменялись номера счетов. Дали справку и выписку из двух кусков- по памяти, до декабря одну и после другую с переносом суммы на новый счёт. Замена синей на новую Ёко бесплатно. Мне не дали- не было Прозапасов. Приглашали прийти позже. Мне надо только ради активации приложения. Валюту выдадут и со счета.


Заменил свои карты.
Отключил смс инфо.
Заегатся в новом приложении не удается.
Ввожу номер, жму Далее и ничего.
Ни смс ни окошка дя ввода кода.
Может блкнули регу до оф старта?

У вас открывалсь окно для ввода смс?
BigMan
 
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  #<1 ... 810811812813
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