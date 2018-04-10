lel написав:У них поменялись номера счетов. Дали справку и выписку из двух кусков- по памяти, до декабря одну и после другую с переносом суммы на новый счёт. Замена синей на новую Ёко бесплатно. Мне не дали- не было Прозапасов. Приглашали прийти позже. Мне надо только ради активации приложения. Валюту выдадут и со счета.
Заменил свои карты.
Отключил смс инфо.
Заегатся в новом приложении не удается.
Ввожу номер, жму Далее и ничего.
Ни смс ни окошка дя ввода кода.
Может блкнули регу до оф старта?
У вас открывалсь окно для ввода смс?