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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 04:49

Re: Укргазбанк

lel написав:У них поменялись номера счетов. Дали справку и выписку из двух кусков- по памяти, до декабря одну и после другую с переносом суммы на новый счёт. Замена синей на новую Ёко бесплатно. Мне не дали- не было Прозапасов. Приглашали прийти позже. Мне надо только ради активации приложения. Валюту выдадут и со счета.


Заменил свои карты.
Отключил смс инфо.
Заегатся в новом приложении не удается.
Ввожу номер, жму Далее и ничего.
Ни смс ни окошка дя ввода кода.
Может блкнули регу до оф старта?

У вас открывалсь окно для ввода смс?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 07:06

Re: Укргазбанк

Нет. Пробовал на разных смартфонах. Но пишут же, что установили и все работает. Досадно...
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:45

  lel написав:Нет. Пробовал на разных смартфонах. Но пишут же, что установили и все работает. Досадно...

в приложении видны также карты , которые закончились по сроку , но привязаны к счету - не удивляемся
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:08

Re: Укргазбанк

  isen написав:при заказе указываете печать без полей (для сохранения размеров)!

Все-таки ч\б фото сейчас клеют в бумажный паспорт, кто-либо владеет инфой, так как принтеров ч\б больше и быстрее можно сделать фото? Также интересно, сколько еще будут действовать эти бумажные паспорты, может вместо фото уже заморачиваться заказом нового паспорта, там и фото ж сами делают паспортисты?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:04

Re: Укргазбанк

  finfen написав:Все-таки ч\б фото сейчас клеют в бумажный паспорт, кто-либо владеет инфой,
Да, но после согласований. Отказать не могут, но клеить не хотят.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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