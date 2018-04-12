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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 04:49
lel написав:У них поменялись номера счетов. Дали справку и выписку из двух кусков- по памяти, до декабря одну и после другую с переносом суммы на новый счёт. Замена синей на новую Ёко бесплатно. Мне не дали- не было Прозапасов. Приглашали прийти позже. Мне надо только ради активации приложения. Валюту выдадут и со счета.
Заменил свои карты.
Отключил смс инфо.
Заегатся в новом приложении не удается.
Ввожу номер, жму Далее и ничего.
Ни смс ни окошка дя ввода кода.
Может блкнули регу до оф старта?
У вас открывалсь окно для ввода смс?
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BigMan
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Додано: Сер 11 кві, 2018 07:06
Нет. Пробовал на разных смартфонах. Но пишут же, что установили и все работает. Досадно...
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lel
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:45
lel написав:
Нет. Пробовал на разных смартфонах. Но пишут же, что установили и все работает. Досадно...
в приложении видны также карты , которые закончились по сроку , но привязаны к счету - не удивляемся
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:08
isen написав:
при заказе указываете печать без полей (для сохранения размеров)!
Все-таки ч\б фото сейчас клеют в бумажный паспорт, кто-либо владеет инфой, так как принтеров ч\б больше и быстрее можно сделать фото? Также интересно, сколько еще будут действовать эти бумажные паспорты, может вместо фото уже заморачиваться заказом нового паспорта, там и фото ж сами делают паспортисты?
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finfen
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:04
finfen написав:
Все-таки ч\б фото сейчас клеют в бумажный паспорт, кто-либо владеет инфой,
Да, но после согласований. Отказать не могут, но клеить не хотят.
Щось мені з ТАС "щастить"
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1
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:51
Вопрос знатокам: а если нет ни одной действующей карты "Укргазбанка" (только депозиты и текущие счета), есть смысл регистрироваться в этом новом "Экобанке"? Или ничего не покажет?
Спасибо.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:10
Там при регистрации нужно 4-ре последних цифры номера карты указать.
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Кащей
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:35
запутался в тарифах.
если забираешь депозит по сроку, надо ли закрывать и карту для процентов- тариф эконом,карта дебит драйв старт?
или же карта бесплатная, пусть себе живет до конца срока?
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sd_lg
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:48
sd_lg написав:
запутался в тарифах.
если забираешь депозит по сроку, надо ли закрывать и карту для процентов- тариф эконом,карта дебит драйв старт?
или же карта бесплатная, пусть себе живет до конца срока?
За неактивність карти знімають комісію...краще закрити.
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