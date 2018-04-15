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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:48

Re: Укргазбанк

  finfen написав:Также интересно, сколько еще будут действовать эти бумажные паспорты, может вместо фото уже заморачиваться заказом нового паспорта, там и фото ж сами делают паспортисты?


Там цена вопроса разная.
Вклейка всегда была БЕСПЛАТНОЙ , если обратиться в течении месяца.
Если просрочка - то отчитывают и рисуют штраф . Сейчас , после того как накрывают на взятках по выдаче биометрики - просто отчитывают и вклеивают - ((очкуют.))
Новый паспорт - это деньги , это сроки .
для себя не вижу смысла терять деньги и терять безсрочность паспорта.
вклеить фото - не морочилово, это разминка.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:07

  bosson513 написав: вклеить фото - не морочилово, это разминка.

Это если живёшь там, где прописан.
А если до места прописки 800 км - то разминка получается марафонская :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:42

Ребят,кто в курсе тарифов свифта в банке,и есть ли вариант сделать свифт бесплатным,возможно,через депо?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:26

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:За неактивність карти знімають комісію...краще закрити.

За неактиність прозапасівської іменної мастеркард дебіт знімають комісію? І що вважається неактиністю карти? Перегляд балансу - активність?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:31

Re: Укргазбанк

  BBC написав:Да, но после согласований. Отказать не могут, но клеить не хотят.

Что согласовуют, чего не хотят клеить?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:38

Re: Укргазбанк

  bosson513 написав:вклеить фото - не морочилово, это разминка.

Речь не об морочилове, а о том, что после вклейки фото, может, через пару недель будут принудительно вводить новые паспорта...
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:41

Re: Укргазбанк

  bub-har написав:По теме паспорта: Подскажите пжл.а если я оформлю id паспорт,то по нему мне выдадут старые депозиты в банках,оформленные по староиу паспорту? Спасибо!

+1
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:55

  bub-har написав:По теме паспорта: Подскажите пжл.а если я оформлю id паспорт,то по нему мне выдадут старые депозиты в банках,оформленные по староиу паспорту? Спасибо!


Я иногда завидую вашему семейному врачу, такой интересный случай.
WachtAmRhein
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