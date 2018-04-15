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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:48
finfen написав:
Также интересно, сколько еще будут действовать эти бумажные паспорты, может вместо фото уже заморачиваться заказом нового паспорта, там и фото ж сами делают паспортисты?
Там цена вопроса разная.
Вклейка всегда была БЕСПЛАТНОЙ , если обратиться в течении месяца.
Если просрочка - то отчитывают и рисуют штраф . Сейчас , после того как накрывают на взятках по выдаче биометрики - просто отчитывают и вклеивают - ((очкуют.))
Новый паспорт - это деньги , это сроки .
для себя не вижу смысла терять деньги и терять безсрочность паспорта.
вклеить фото - не морочилово, это разминка.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:07
bosson513 написав:
вклеить фото - не морочилово, это разминка.
Это если живёшь там, где прописан.
А если до места прописки 800 км - то разминка получается марафонская
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Додано: Суб 14 кві, 2018 18:42
Ребят,кто в курсе тарифов свифта в банке,и есть ли вариант сделать свифт бесплатным,возможно,через депо?
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Scotch
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:26
Квесторе_поверніться написав:
За неактивність карти знімають комісію...краще закрити.
За неактиність прозапасівської іменної мастеркард дебіт знімають комісію? І що вважається неактиністю карти? Перегляд балансу - активність?
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finfen
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:31
BBC написав:
Да, но после согласований. Отказать не могут, но клеить не хотят.
Что согласовуют, чего не хотят клеить?
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:38
bosson513 написав:
вклеить фото - не морочилово, это разминка.
Речь не об морочилове, а о том, что после вклейки фото, может, через пару недель будут принудительно вводить новые паспорта...
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:41
bub-har написав:
По теме паспорта: Подскажите пжл.а если я оформлю id паспорт,то по нему мне выдадут старые депозиты в банках,оформленные по староиу паспорту? Спасибо!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:55
bub-har написав:
По теме паспорта: Подскажите пжл.а если я оформлю id паспорт,то по нему мне выдадут старые депозиты в банках,оформленные по староиу паспорту? Спасибо!
Я иногда завидую вашему семейному врачу, такой интересный случай.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:09
WachtAmRhein написав:
Я иногда завидую вашему семейному врачу, такой интересный случай.
По существу вопроса есть что сказать? Я никому не завидую и даже вашему семейному врачу!
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bub-har
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