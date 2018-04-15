WachtAmRhein написав:
Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?
Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!