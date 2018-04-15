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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:38
WachtAmRhein написав:
Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?
Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!
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bub-har
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Додано: Пон 16 кві, 2018 18:06
bub-har написав: WachtAmRhein написав:
Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?
Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!
Лучше с этим вопросом обратиться в банк. Раньше при смене паспорта ставили отметку в новом паспорте, что старый имел такой-то номер и серию. Думаю, можно взять справку, что паспорт номер такой-то бы заменен.
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