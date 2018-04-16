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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 812813814815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:38

Re: Укргазбанк

  WachtAmRhein написав:Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?

Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:06

  bub-har написав:
  WachtAmRhein написав:Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?

Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!

Лучше с этим вопросом обратиться в банк. Раньше при смене паспорта ставили отметку в новом паспорте, что старый имел такой-то номер и серию. Думаю, можно взять справку, что паспорт номер такой-то бы заменен.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:53

bub-har

уже не вклеивают новую фотку, нужно будет менять ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:17

  finfen написав:
  BBC написав:Да, но после согласований. Отказать не могут, но клеить не хотят.

Что согласовуют, чего не хотят клеить?
ч/б фото в паспорт-книжку
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:28

Re: Укргазбанк

  demichh написав:уже не вклеивают новую фотку, нужно будет менять ?
Судя по отзывам вклеивают
  lel написав:Две фотографии надо принести. https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gro ... -viku.html
Приняли за фактичним місцем проживання.
Но всё будем выяснять предварительно и в банках и в ЦНАП,у меня ещё больше года времени,могут что-то и поменять!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:37

bub-har Вклеивают. Правда, знакомой - отказали, ветхий паспорт. Делает карточку.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 02:04

  ishvara написав:
  bub-har написав:
  WachtAmRhein написав:Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?

Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!

Лучше с этим вопросом обратиться в банк. Раньше при смене паспорта ставили отметку в новом паспорте, что старый имел такой-то номер и серию. Думаю, можно взять справку, что паспорт номер такой-то бы заменен.


У меня паспорт утерян в 2015м в новом никаких отметок нет, не выдумывайте. Просто в банке обновляют данные и всё.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:13

  BBC написав:
  finfen написав:
  BBC написав:Да, но после согласований. Отказать не могут, но клеить не хотят.

Что согласовуют, чего не хотят клеить?
ч/б фото в паспорт-книжку

Что согласовуют, ПОЧЕМУ не хотят клеить?
finfen
 
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