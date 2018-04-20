WachtAmRhein написав:Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?
Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!
WachtAmRhein написав:Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?
Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!
Лучше с этим вопросом обратиться в банк. Раньше при смене паспорта ставили отметку в новом паспорте, что старый имел такой-то номер и серию. Думаю, можно взять справку, что паспорт номер такой-то бы заменен.
WachtAmRhein написав:Что вам сказать по существу? Что с паспортом гражданина Украины вам деньги отдадут?
Так это понятно самому глупому оленю, но только не вам, как видим.
То что с паспортом гражданина Украины деньги отдадут думаю знает даже самый глупый олень и вы бы прочитали внимательней вопрос,который состоит в том,что выдадут ли депозиты,офоррмленные по старому паспорту при предъявлении нового id паспорта! Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!
Лучше с этим вопросом обратиться в банк. Раньше при смене паспорта ставили отметку в новом паспорте, что старый имел такой-то номер и серию. Думаю, можно взять справку, что паспорт номер такой-то бы заменен.
У меня паспорт утерян в 2015м в новом никаких отметок нет, не выдумывайте. Просто в банке обновляют данные и всё.
Интересную ЭКО-карту https://www.ukrgasbank.com/private/card ... -creditka/ (10%<12%<13,75%), смской предлагают, но: всё же прозапас при одинаковых условиях начисления % выгодней, выход наличкой тут тоже платный, а как р2р работает пока не ясно. Итого: только как кредитка, но без плюшек такого добра хватает, тщательнее надо работать, кэшбэк например предлагать ))
kreuz написав:Интересную ЭКО-карту https://www.ukrgasbank.com/private/card ... -creditka/ (10%<12%<13,75%), смской предлагают, но: всё же прозапас при одинаковых условиях начисления % выгодней, выход наличкой тут тоже платный, а как р2р работает пока не ясно. Итого: только как кредитка, но без плюшек такого добра хватает, тщательнее надо работать, кэшбэк например предлагать ))