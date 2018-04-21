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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 813814815816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:22

Re: Укргазбанк

  bub-har написав:Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!


На моей памяти был пример: чел получал в кассе деньги и у него не совпала дата выдачи в паспорте с бумажкой от менеджера. Как оказалось, КУРИЦА, которая первоначально заводила паспорт, вместо даты выдачи ввела дату вклейки второй фотографии. Так мужик и жил до бдительного кассира . Кассир рогом встал и все. Он опять ходил к менеджеру на актуализацию данных.
Естественно, никто не оказался виноватым , девочки как обычно выкрутились , загнуть мата было некому. Такое вот СОННОЕ ЦАРСТВО.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:31

Підкажіть будь ласка - в цьому банку є Інтернет-Банкінг?
ящко так - що дозволяє зробити (із цим можна зрівняти)
чи коштує щось помісячно і інші цікав деталі
дякую!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:04

greenozon я был год в этом банке , с серьезной суммой .
никто ничего не предлагал и даже не пробывал.
У меня был свой "ИБ" - оставлял д1вочке по тысяче в конце месяца, чтобы пополнили депо в начале следующего для поддержания повышенной ставке по Драйвовый р1к.
Пополняли - бегал в банк в 2 раза меньше положенного.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:38

  bosson513 написав:greenozon я был год в этом банке , с серьезной суммой .
никто ничего не предлагал и даже не пробывал.
У меня был свой "ИБ" - оставлял д1вочке по тысяче в конце месяца, чтобы пополнили депо в начале следующего для поддержания повышенной ставке по Драйвовый р1к.
Пополняли - бегал в банк в 2 раза меньше положенного.
зарисовка засчитана
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:59

Re: Укргазбанк

  sens написав:зарисовка засчитана


Зарисуйте другое , нарисуйте сторуких мастеров, которые на коленке собрали и запустили Нечто. Арбитр вы наш, гаспадин.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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