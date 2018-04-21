bub-har написав:Т.к некоторые банки вообще не оформляют депозиты по id паспорту,а мне надо в следующем году менять,вот и возникли сомнения по поводу депозитов,чтобы там не включили заднюю,поэтому надо уточнить!
На моей памяти был пример: чел получал в кассе деньги и у него не совпала дата выдачи в паспорте с бумажкой от менеджера. Как оказалось, КУРИЦА, которая первоначально заводила паспорт, вместо даты выдачи ввела дату вклейки второй фотографии. Так мужик и жил до бдительного кассира . Кассир рогом встал и все. Он опять ходил к менеджеру на актуализацию данных. Естественно, никто не оказался виноватым , девочки как обычно выкрутились , загнуть мата было некому. Такое вот СОННОЕ ЦАРСТВО.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
greenozon я был год в этом банке , с серьезной суммой . никто ничего не предлагал и даже не пробывал. У меня был свой "ИБ" - оставлял д1вочке по тысяче в конце месяца, чтобы пополнили депо в начале следующего для поддержания повышенной ставке по Драйвовый р1к. Пополняли - бегал в банк в 2 раза меньше положенного.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513 написав:greenozon я был год в этом банке , с серьезной суммой . никто ничего не предлагал и даже не пробывал. У меня был свой "ИБ" - оставлял д1вочке по тысяче в конце месяца, чтобы пополнили депо в начале следующего для поддержания повышенной ставке по Драйвовый р1к. Пополняли - бегал в банк в 2 раза меньше положенного.