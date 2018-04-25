Додано: Суб 21 кві, 2018 21:04

greenozon я был год в этом банке , с серьезной суммой .

никто ничего не предлагал и даже не пробывал.

У меня был свой "ИБ" - оставлял д1вочке по тысяче в конце месяца, чтобы пополнили депо в начале следующего для поддержания повышенной ставке по Драйвовый р1к.

Пополняли - бегал в банк в 2 раза меньше положенного.