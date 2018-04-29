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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 814815816817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:21

  novichok написав:
  ALEF написав:На сколько я помню, на ПроЗапас был неснижаемый остаток, при чём он был плавающий, наподобие 10% от суммы на момент снятия.

подскажите на примере... есть на прозапасе 100 грн. сколько я могу снять без закрытия счета?


там в блоке сумма 1,5% от остатка+6 грн., т.е если сотка на счету можно снять 92.5,
а допустим с 1000 - 15- 6 = 979 грн.
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:56

Напомните пожалуйста когда лучше всего снимать часть средств с Прозапаса? В первых числах месяца?
olgerd
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  #<1 ... 814815816817
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