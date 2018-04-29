там в блоке сумма 1,5% от остатка+6 грн., т.е если сотка на счету можно снять 92.5,
а допустим с 1000 - 15- 6 = 979 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:21
там в блоке сумма 1,5% от остатка+6 грн., т.е если сотка на счету можно снять 92.5,
а допустим с 1000 - 15- 6 = 979 грн.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:56
Напомните пожалуйста когда лучше всего снимать часть средств с Прозапаса? В первых числах месяца?
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