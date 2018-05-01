там в блоке сумма 1,5% от остатка+6 грн., т.е если сотка на счету можно снять 92.5,
а допустим с 1000 - 15- 6 = 979 грн.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:21
там в блоке сумма 1,5% от остатка+6 грн., т.е если сотка на счету можно снять 92.5,
а допустим с 1000 - 15- 6 = 979 грн.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:56
Напомните пожалуйста когда лучше всего снимать часть средств с Прозапаса? В первых числах месяца?
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:04
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:31
Re: Укргазбанк
Возился с приложением
Дальше ввода номера телефона дело не шло. Попробовал на другом смартфоне с Андроид 5.1 Все моментально установилось. В системных требованиях нигде не было написано о мин. 5.1. Пытался ставить на 4.4.2.
Куча каких то карт, видимо старые. Зато нет двух действующих. Можно посмотреть остатки.
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:10
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:14
Re: Укргазбанк
Якщо через касу - то до 3-х днів, якщо через номер рахунку через касу (менеджер виписує квитанцію) - то цього ж дня, якщо переказом за реквізитами з іншого банку - також цього ж дня (робив переказ декілька днів тому, гроші з'явились через декілька годин)
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:16
Re: Укргазбанк
За 100 % заберут 1 % комиссии и при этом вклад закрывается, иначе неснижаемый остаток, как тут уже писали, +0.5% комиссии, если грн.
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:20
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:22
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:00
Re: Укргазбанк
В легком шоке от обслуживания.
Пришел в банк, много клиентов - все ждут в предбаннике, охранник не пускает. Спрашиваю, мол, сейчас какой-то перерыв? Охранник кивает. Я уточняю: на бумажке с временем работы отделения обед не указан, как так? Он сказал, что обед не регламентирован, стараются по очереди сменяться. И добавляет, мол, "вот, один человек еще даже не ушел". То есть ВСЕ специалисты одновременно отсутствовали на своих рабочих местах, а последний собирался уходить, когда не было никого из коллег, и в отделении копилась очередь.
Знал бы такие нюансы - вряд ли стал бы работать с банком.
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