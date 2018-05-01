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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 814815816817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:21

  novichok написав:
  ALEF написав:На сколько я помню, на ПроЗапас был неснижаемый остаток, при чём он был плавающий, наподобие 10% от суммы на момент снятия.

подскажите на примере... есть на прозапасе 100 грн. сколько я могу снять без закрытия счета?


там в блоке сумма 1,5% от остатка+6 грн., т.е если сотка на счету можно снять 92.5,
а допустим с 1000 - 15- 6 = 979 грн.
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:56

Напомните пожалуйста когда лучше всего снимать часть средств с Прозапаса? В первых числах месяца?
olgerd
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:04

  olgerd написав:Напомните пожалуйста когда лучше всего снимать часть средств с Прозапаса? В первых числах месяца?

да. Пополнять в конце месяца, снимать в начале.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:31

Re: Укргазбанк

Возился с приложением https://play.google.com/store/apps/deta ... om.ugb.app
Дальше ввода номера телефона дело не шло. Попробовал на другом смартфоне с Андроид 5.1 Все моментально установилось. В системных требованиях нигде не было написано о мин. 5.1. Пытался ставить на 4.4.2.
Куча каких то карт, видимо старые. Зато нет двух действующих. Можно посмотреть остатки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:10

Re: Укргазбанк

  novichok написав:Зашедшие гроши зачисляются сегодняшним днём? Ежели заведу сегодня из Привата, за май получу повышений процент?

Раньше интересовался этим, если налом вносить на прозапас, то форумчанин-газовик советовал делать расчет на то, что деньги могут несколько дней ложиться на счет.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:14

Re: Укргазбанк

  finfen написав:если налом вносить на прозапас, то форумчанин-газовик советовал делать расчет на то, что деньги могут несколько дней ложиться на счет.

Якщо через касу - то до 3-х днів, якщо через номер рахунку через касу (менеджер виписує квитанцію) - то цього ж дня, якщо переказом за реквізитами з іншого банку - також цього ж дня (робив переказ декілька днів тому, гроші з'явились через декілька годин)
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:16

Re: Укргазбанк

  ALEF написав:Сейчас в отделении удивляются и не понимают о чём я говорю, но подозреваю что при попытке снять 100% суммы кассир неизбежно упрётся в это.
Поэтому хочу знать: чего ожидать?

За 100 % заберут 1 % комиссии и при этом вклад закрывается, иначе неснижаемый остаток, как тут уже писали, +0.5% комиссии, если грн.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:20

Re: Укргазбанк

  Bobb написав:Якщо через касу - то до 3-х днів, якщо через номер рахунку через касу (менеджер виписує квитанцію) - то цього ж дня,

Яка процедура по-кроково, коли менеджер з квитанцією - перед касиром ще чергу зайняти до менеджера?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:22

Re: Укргазбанк

  finfen написав:Яка процедура по-кроково, коли менеджер з квитанцією - перед касиром ще чергу зайняти до менеджера?

Я не став з'ясовувати (жодного разу так і не вносив так кошти), але, наскільки я зрозумів - так.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:00

Re: Укргазбанк

В легком шоке от обслуживания.

Пришел в банк, много клиентов - все ждут в предбаннике, охранник не пускает. Спрашиваю, мол, сейчас какой-то перерыв? Охранник кивает. Я уточняю: на бумажке с временем работы отделения обед не указан, как так? Он сказал, что обед не регламентирован, стараются по очереди сменяться. И добавляет, мол, "вот, один человек еще даже не ушел". То есть ВСЕ специалисты одновременно отсутствовали на своих рабочих местах, а последний собирался уходить, когда не было никого из коллег, и в отделении копилась очередь.

Знал бы такие нюансы - вряд ли стал бы работать с банком.
Сержик
 
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