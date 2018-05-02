Сержик написав:В легком шоке от обслуживания.
Пришел в банк, много клиентов - все ждут в предбаннике, охранник не пускает. Спрашиваю, мол, сейчас какой-то перерыв? Охранник кивает. Я уточняю: на бумажке с временем работы отделения обед не указан, как так? Он сказал, что обед не регламентирован, стараются по очереди сменяться. И добавляет, мол, "вот, один человек еще даже не ушел". То есть ВСЕ специалисты одновременно отсутствовали на своих рабочих местах, а последний собирался уходить, когда не было никого из коллег, и в отделении копилась очередь.
Знал бы такие нюансы - вряд ли стал бы работать с банком.
Они толпой вчерашние шашлыки доедали.