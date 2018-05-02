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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:03
Сержик написав:
В легком шоке от обслуживания.
Пришел в банк, много клиентов - все ждут в предбаннике, охранник не пускает. Спрашиваю, мол, сейчас какой-то перерыв? Охранник кивает. Я уточняю: на бумажке с временем работы отделения обед не указан, как так? Он сказал, что обед не регламентирован, стараются по очереди сменяться. И добавляет, мол, "вот, один человек еще даже не ушел". То есть ВСЕ специалисты одновременно отсутствовали на своих рабочих местах, а последний собирался уходить, когда не было никого из коллег, и в отделении копилась очередь.
Знал бы такие нюансы - вряд ли стал бы работать с банком.
Они толпой вчерашние шашлыки доедали.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 02:19
Банк дійсно нагадує совок з чергами. До нормального обслуговування клієнтів, їм ой, як ще далеко
До речі, по памяті у них не було навіть інтернет банкінгу на ПК, тільки на мобільний. Хто в курсі, як там справи на сьогодні?
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