Додано: Чет 03 тра, 2018 18:03

Итого имеем препятствие только одно: снимаемая сумма плюс 0,5% не должны превысить остаток на ПроЗапас.



Формула для расчёта: X = S/1,005

X - снимаем, S - имеющаяся сумма на счету.

Для подстраховки советую X делать на 2 копейки меньше, чем вычисленное значение.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?