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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:03

  Сержик написав:В легком шоке от обслуживания.

Пришел в банк, много клиентов - все ждут в предбаннике, охранник не пускает. Спрашиваю, мол, сейчас какой-то перерыв? Охранник кивает. Я уточняю: на бумажке с временем работы отделения обед не указан, как так? Он сказал, что обед не регламентирован, стараются по очереди сменяться. И добавляет, мол, "вот, один человек еще даже не ушел". То есть ВСЕ специалисты одновременно отсутствовали на своих рабочих местах, а последний собирался уходить, когда не было никого из коллег, и в отделении копилась очередь.

Знал бы такие нюансы - вряд ли стал бы работать с банком.


Они толпой вчерашние шашлыки доедали. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 02:19

Банк дійсно нагадує совок з чергами. До нормального обслуговування клієнтів, їм ой, як ще далеко :oops:
До речі, по памяті у них не було навіть інтернет банкінгу на ПК, тільки на мобільний. Хто в курсі, як там справи на сьогодні?
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:44

Re: Укргазбанк

  Meridian написав:не було навіть інтернет банкінгу на ПК, тільки на мобільний. Хто в курсі, як там справи на сьогодні?

Є мобільний додаток з обмеженою функціональністю:
можна подивитись залишок, змінити ліміти, заблокувати картку, подивитись відділення та банкомати. Також є пункт "Грошові перекази", однак як він працює я ще не з'ясовував.
Мені вистачає.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:51

ПроЗапас снятие всей суммы.

  finfen написав:
  ALEF написав:Сейчас в отделении удивляются и не понимают о чём я говорю, но подозреваю что при попытке снять 100% суммы кассир неизбежно упрётся в это.
Поэтому хочу знать: чего ожидать?

За 100 % заберут 1 % комиссии и при этом вклад закрывается, иначе неснижаемый остаток, как тут уже писали, +0.5% комиссии, если грн.


Практические результаты: снял 99,99% суммы с гривневого "прозапас трёхмесячный".
Снялась комиссия 0,5%. Именно так как и обещала операционистка: неснижаемые остатки на ПроЗапасах отменили.
Вклад не закрылся, осталась мелочёвка. Но операционистка говорит, что он самовольно не закроется даже если останется 0,00грн.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:03

ПроЗапас снятие всей суммы.

Итого имеем препятствие только одно: снимаемая сумма плюс 0,5% не должны превысить остаток на ПроЗапас.

Формула для расчёта: X = S/1,005
X - снимаем, S - имеющаяся сумма на счету.
Для подстраховки советую X делать на 2 копейки меньше, чем вычисленное значение.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:07

ПроЗапас

Хочу открыть Прозапас в долларах.
Какие плюсы у прозапаса 3-х месячного относительно 6-ти месячного?
Снять же можно без потери процентов в начале любого месяца. Но в гривнах я почему-то открывал 3-х месячный, а почему - не помню. Напомните? :-)
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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З нами з: 16.10.10
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