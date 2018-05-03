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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:03
Сержик написав:
В легком шоке от обслуживания.
Пришел в банк, много клиентов - все ждут в предбаннике, охранник не пускает. Спрашиваю, мол, сейчас какой-то перерыв? Охранник кивает. Я уточняю: на бумажке с временем работы отделения обед не указан, как так? Он сказал, что обед не регламентирован, стараются по очереди сменяться. И добавляет, мол, "вот, один человек еще даже не ушел". То есть ВСЕ специалисты одновременно отсутствовали на своих рабочих местах, а последний собирался уходить, когда не было никого из коллег, и в отделении копилась очередь.
Знал бы такие нюансы - вряд ли стал бы работать с банком.
Они толпой вчерашние шашлыки доедали.
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Ratatui
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Додано: Чет 03 тра, 2018 02:19
Банк дійсно нагадує совок з чергами. До нормального обслуговування клієнтів, їм ой, як ще далеко
До речі, по памяті у них не було навіть інтернет банкінгу на ПК, тільки на мобільний. Хто в курсі, як там справи на сьогодні?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:44
Meridian написав:
не було навіть інтернет банкінгу на ПК, тільки на мобільний. Хто в курсі, як там справи на сьогодні?
Є мобільний додаток з обмеженою функціональністю:
можна подивитись залишок, змінити ліміти, заблокувати картку, подивитись відділення та банкомати. Також є пункт "Грошові перекази", однак як він працює я ще не з'ясовував.
Мені вистачає.
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Bobb
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Додано: Чет 03 тра, 2018 17:51
finfen написав: ALEF написав:
Сейчас в отделении удивляются и не понимают о чём я говорю, но подозреваю что при попытке снять 100% суммы кассир неизбежно упрётся в это.
Поэтому хочу знать: чего ожидать?
За 100 % заберут 1 % комиссии и при этом вклад закрывается, иначе неснижаемый остаток, как тут уже писали, +0.5% комиссии, если грн.
Практические результаты: снял 99,99% суммы с гривневого "прозапас трёхмесячный".
Снялась комиссия 0,5%. Именно так как и обещала операционистка: неснижаемые остатки на ПроЗапасах отменили.
Вклад не закрылся, осталась мелочёвка. Но операционистка говорит, что он самовольно не закроется даже если останется 0,00грн.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Чет 03 тра, 2018 18:03
Итого имеем препятствие только одно: снимаемая сумма плюс 0,5% не должны превысить остаток на ПроЗапас.
Формула для расчёта: X = S/1,005
X - снимаем, S - имеющаяся сумма на счету.
Для подстраховки советую X делать на 2 копейки меньше, чем вычисленное значение.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Чет 03 тра, 2018 18:07
Хочу открыть Прозапас в долларах.
Какие плюсы у прозапаса 3-х месячного относительно 6-ти месячного?
Снять же можно без потери процентов в начале любого месяца. Но в гривнах я почему-то открывал 3-х месячный, а почему - не помню. Напомните?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:14
ALEF написав:
неснижаемые остатки на ПроЗапасах отменили.
Вклад не закрылся, осталась мелочёвка.
ALEF написав:
не должны превысить остаток на ПроЗапас.
Вы пишите сами, что "осталась", "остаток" и говорите, что 0.
Дайте, пожалуйста, ссылку, где написано, что неснижаемый остаток теперь 0.
ALEF написав:
Хочу открыть Прозапас в долларах.
Какие плюсы у прозапаса 3-х месячного относительно 6-ти месячного?
Снять же можно без потери процентов в начале любого месяца. Но в гривнах я почему-то открывал 3-х месячный, а почему - не помню. Напомните?
Принцип, по-моему, один, что в грн, что в дол: в 3х мес. вкладе фиксируется ставка на 3 мес, а в годовом - на год - вот и предполагайте что выгоднее. Но, в дол нужно, чтобы вклад дольшее время пролежал без снятия, иначе комиссии снивелируют доход, кажется так.
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finfen
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:15
finfen написав:
Вы пишите сами, что "осталась", "остаток" и говорите, что 0.
Дайте, пожалуйста, ссылку, где написано, что неснижаемый остаток теперь 0.
Я написал "Практические результаты". Чего же более?
Тот остаток, что у меня остался, это тысячные доли процента от исходной суммы - по моему вполне можно принять за 0, разве нет?
Ссылки у меня нет.
finfen написав:
в дол нужно, чтобы вклад дольшее время пролежал без снятия, иначе комиссии снивелируют доход, кажется так.
Спасибо. Важное уточнение, я сразу не сообразил про это.
Но я так и не вспомнил, почему я предпочёл 3-х месячный ПроЗапас полугодовому.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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