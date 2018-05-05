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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:05
Выходит, по валюте сейчас в Укргазе одни из самых выгодных ставок, я правильно понимаю?
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:09
поки дєда пальчиком не помахає
+50грн !
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Додано: Нед 06 тра, 2018 17:48
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