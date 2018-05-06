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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 816817818819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:05

Выходит, по валюте сейчас в Укргазе одни из самых выгодных ставок, я правильно понимаю?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:09

поки дєда пальчиком не помахає :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:48

  greenozon написав:поки дєда пальчиком не помахає :)

Тогда надо ловить момент
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:51

Подскажите, а какие ставки сейчас по вкладу "драйвовий р1к"? В описании непонятно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:15

Re: Укргазбанк

  ishvara написав:Подскажите, а какие ставки сейчас по вкладу "драйвовий р1к"? В описании непонятно.

так а что непонятного:
Гривня Базова ставка 13,25 Підвищена ставка​ 13,75

Долар США Базова ставка 3,75 Підвищена ставка​ 4,25

Євро Базова ставка 3,50 Підвищена ставка​ 4,00
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:20

  ishvara написав:Подскажите, а какие ставки сейчас по вкладу "драйвовий р1к"? В описании непонятно.

В первый месяц будет базовая ставка, потом каждый месяц нужно пополнять на миимальную сумму, но не более первоначальной суммы и тогда на след. месяц будет повышенная ставка. Если пополнения мимнимального не было, то будет меняться на базовую.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:39

"*діючі надбавки до процентних ставок до депозиту «Драйвовий рік» не застосовуються".
Меня вот это с толку сбило.
А чем он лучше "Строкового с продовженням"? Тем, что можно пополнять в течение всего срока?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:34

ishvara
Ставка таже 4,0. В Драйвовому % каждый месяц, в строковому - в конце
*******
valya
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