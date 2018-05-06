|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:05
Выходит, по валюте сейчас в Укргазе одни из самых выгодных ставок, я правильно понимаю?
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:09
поки дєда пальчиком не помахає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:48
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:51
Подскажите, а какие ставки сейчас по вкладу "драйвовий р1к"? В описании непонятно.
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:15
Re: Укргазбанк
так а что непонятного:
Гривня Базова ставка 13,25 Підвищена ставка 13,75
Долар США Базова ставка 3,75 Підвищена ставка 4,25
Євро Базова ставка 3,50 Підвищена ставка 4,00
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:20
В первый месяц будет базовая ставка, потом каждый месяц нужно пополнять на миимальную сумму, но не более первоначальной суммы и тогда на след. месяц будет повышенная ставка. Если пополнения мимнимального не было, то будет меняться на базовую.
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:39
"*діючі надбавки до процентних ставок до депозиту «Драйвовий рік» не застосовуються".
Меня вот это с толку сбило.
А чем он лучше "Строкового с продовженням"? Тем, что можно пополнять в течение всего срока?
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:34
ishvara
Ставка таже 4,0. В Драйвовому % каждый месяц, в строковому - в конце
*******
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:15
А в "Строковом" пополнение в течение полугода без ограничений, в отличие от "Драйвогого"?
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:28
Re: Укргазбанк
раньше здесь, кажется, была возможность скачать файл с условиями, где было написано про неснижаемый остаток в том числе. Если убрали неснижаемый остаток, то это хорошо - при необходимости можно снять практически все деньги с мин. комиссией 0.5%, а не в два этапа - сначала 0.5, а потом закрывать вклад с комиссией 1% на остаток.
Тут уже Вам написали, что, вероятно, проценты больше были, к тому же, могли рассчитывать, что проценты еще вырастут, а в годовом год без изменений. Я Вам другими словами то же самое написал.
|