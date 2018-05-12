RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 817818819820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:32

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Нет ПроЗапаса в долларах на 3 месяца, только годовой есть в долларах...

Странно, почему нет. Его и не было, или отменили? Просто я больше по гривне.
finfen
 
Повідомлень: 123
З нами з: 18.05.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:58

  ishvara написав:А в "Строковом" пополнение в течение полугода без ограничений, в отличие от "Драйвогого"?

Да
anikola13
 
Повідомлень: 418
З нами з: 08.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:24

  finfen написав:
  velvet написав:Нет ПроЗапаса в долларах на 3 месяца, только годовой есть в долларах...

Странно, почему нет. Его и не было, или отменили? Просто я больше по гривне.

Так в прозапасе комиссия за обнал, она съест весь доход от мизерных процентов по депозиту.
antey718
 
Повідомлень: 123
З нами з: 03.08.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:14

Re: Укргазбанк

  antey718 написав:Так в прозапасе комиссия за обнал, она съест весь доход от мизерных процентов по депозиту.

Это да, но если прозапас, как про запас, т.е. держать в виде срочного депозита с возможностью снять деньги, то тогда и для долларов прозапас приемлем.
finfen
 
Повідомлень: 123
З нами з: 18.05.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:52

Подскажите, в Укргазе обслуживание в любом отделении или в только в том, где открывал карту/депо?
ishvara
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 09.12.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:16

  ishvara написав:Подскажите, в Укргазе обслуживание в любом отделении или в только в том, где открывал карту/депо?

снять деньги с карты - в любом, все остальное нет
Stringer
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 23.01.13
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:54

Т.е. и пополнить депо можно только в своем отделении?
ishvara
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 09.12.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:13

  ishvara написав:Т.е. и пополнить депо можно только в своем отделении?

Можна в іншому
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:02

Хотів взяти "теплий кредит" . Прийшов у відділення з рахунком-фактурою, довідкою про доходи та паспортом в якому стоїть відмітка, що маю право здійснювати платежі за серією та номером(відмова від коду) . Мені відмовили у прийомі документів мотивуючи відсутністю довідки про ідентифікаційний код. Наскільки це законно? Куди звертатися щоб отримати "теплий кредит"?
zhukovskyy
 
Повідомлень: 16
З нами з: 16.12.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:05

  zhukovskyy написав:Хотів взяти "теплий кредит" . Прийшов у відділення з рахунком-фактурою, довідкою про доходи та паспортом в якому стоїть відмітка, що маю право здійснювати платежі за серією та номером(відмова від коду) . Мені відмовили у прийомі документів мотивуючи відсутністю довідки про ідентифікаційний код. Наскільки це законно? Куди звертатися щоб отримати "теплий кредит"?

Всегда было интересно, а в чем сакральный смысл отказа от инн?
Stringer
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 23.01.13
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 817818819820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper, rorandak і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.