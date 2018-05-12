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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:32
velvet написав:
Нет ПроЗапаса в долларах на 3 месяца, только годовой есть в долларах...
Странно, почему нет. Его и не было, или отменили? Просто я больше по гривне.
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finfen
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:58
ishvara написав:
А в "Строковом" пополнение в течение полугода без ограничений, в отличие от "Драйвогого"?
Да
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anikola13
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:24
finfen написав: velvet написав:
Нет ПроЗапаса в долларах на 3 месяца, только годовой есть в долларах...
Странно, почему нет. Его и не было, или отменили? Просто я больше по гривне.
Так в прозапасе комиссия за обнал, она съест весь доход от мизерных процентов по депозиту.
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antey718
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:14
antey718 написав:
Так в прозапасе комиссия за обнал, она съест весь доход от мизерных процентов по депозиту.
Это да, но если прозапас, как про запас, т.е. держать в виде срочного депозита с возможностью снять деньги, то тогда и для долларов прозапас приемлем.
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finfen
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:52
Подскажите, в Укргазе обслуживание в любом отделении или в только в том, где открывал карту/депо?
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ishvara
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Додано: Нед 13 тра, 2018 13:16
ishvara написав:
Подскажите, в Укргазе обслуживание в любом отделении или в только в том, где открывал карту/депо?
снять деньги с карты - в любом, все остальное нет
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Додано: Нед 13 тра, 2018 13:54
Т.е. и пополнить депо можно только в своем отделении?
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ishvara
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Додано: Нед 13 тра, 2018 14:13
ishvara написав:
Т.е. и пополнить депо можно только в своем отделении?
Можна в іншому
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wolt450
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Додано: Нед 13 тра, 2018 15:02
Хотів взяти "теплий кредит" . Прийшов у відділення з рахунком-фактурою, довідкою про доходи та паспортом в якому стоїть відмітка, що маю право здійснювати платежі за серією та номером(відмова від коду) . Мені відмовили у прийомі документів мотивуючи відсутністю довідки про ідентифікаційний код. Наскільки це законно? Куди звертатися щоб отримати "теплий кредит"?
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zhukovskyy
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Додано: Нед 13 тра, 2018 15:05
zhukovskyy написав:
Хотів взяти "теплий кредит" . Прийшов у відділення з рахунком-фактурою, довідкою про доходи та паспортом в якому стоїть відмітка, що маю право здійснювати платежі за серією та номером(відмова від коду) . Мені відмовили у прийомі документів мотивуючи відсутністю довідки про ідентифікаційний код. Наскільки це законно? Куди звертатися щоб отримати "теплий кредит"?
Всегда было интересно, а в чем сакральный смысл отказа от инн?
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