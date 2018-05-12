Stringer 1. Маю на те законне право.
2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.
3. А по суті питання, є пропозиції/поради?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 16:24
Stringer 1. Маю на те законне право.
2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.
3. А по суті питання, є пропозиції/поради?
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:07
Re: Укргазбанк
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:43
У пана арбуза инн отсутствовал аж по решению самого справедливого донецкого суда. Значит в чём то смысл есть.
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