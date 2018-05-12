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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 818819820821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 16:24

Stringer 1. Маю на те законне право.
2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.
3. А по суті питання, є пропозиції/поради?
zhukovskyy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:07

Re: Укргазбанк

  zhukovskyy написав:2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.


Укргаз показує, що якийсь сенс в цьому таки є ;)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:09

V2 Так, на жаль, вперше за останні 10 років...
zhukovskyy
 
Повідомлень: 18
З нами з: 16.12.14
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:43

  Stringer написав:
  zhukovskyy написав:Хотів взяти "теплий кредит" . Прийшов у відділення з рахунком-фактурою, довідкою про доходи та паспортом в якому стоїть відмітка, що маю право здійснювати платежі за серією та номером(відмова від коду) . Мені відмовили у прийомі документів мотивуючи відсутністю довідки про ідентифікаційний код. Наскільки це законно? Куди звертатися щоб отримати "теплий кредит"?

Всегда было интересно, а в чем сакральный смысл отказа от инн?


У пана арбуза инн отсутствовал аж по решению самого справедливого донецкого суда. Значит в чём то смысл есть. :lol:
Ratatui
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