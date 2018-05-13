Stringer 1. Маю на те законне право.
2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.
3. А по суті питання, є пропозиції/поради?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 16:24
Stringer 1. Маю на те законне право.
2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.
3. А по суті питання, є пропозиції/поради?
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:07
Re: Укргазбанк
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:43
У пана арбуза инн отсутствовал аж по решению самого справедливого донецкого суда. Значит в чём то смысл есть.
Додано: Пон 14 тра, 2018 01:31
Несколько лет назад в привате ещё до революции был очевидцем как немолодая женщина в годах такого вальяжно-барского типа не могла понять, почему ей не могут отдать депозит в захолустном отделении без ИНН, от которого она отказалась, и карты, от которой отказалась видимо тоже. Да ещё и предлагали съездить в центральное отделение, чтобы провести необходимые операции.
Не знаю почему, но созерцание этой ситуации доставило мне ззлорадное удовольствие. Как впрочем и проблема вышеотписавшегося.
Додано: Пон 14 тра, 2018 01:33
Додано: Пон 14 тра, 2018 02:18
Re: Укргазбанк
По сути придётся скорей всего попробывать оформить на кого то из домочадцев с кодом. P.S. Уважаю Вашу позицию "Маю на те законне право", а то у нас мало народа который вообще своими правами пользуется, а часть даже не знает о том ,что эти права есть(да и про конституцию не слыхали)
Зараз переглядають цей форум: candidat, Google Adsense [Bot], WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|