Stringer 1. Маю на те законне право.
2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.
3. А по суті питання, є пропозиції/поради?
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Додано: Нед 13 тра, 2018 16:24
Stringer 1. Маю на те законне право.
2. Не бачу сенсу в шматку паперу з якимись цифрами, коли є серія та номер паспорту.
3. А по суті питання, є пропозиції/поради?
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:07
Re: Укргазбанк
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:43
У пана арбуза инн отсутствовал аж по решению самого справедливого донецкого суда. Значит в чём то смысл есть.
Додано: Пон 14 тра, 2018 01:31
Несколько лет назад в привате ещё до революции был очевидцем как немолодая женщина в годах такого вальяжно-барского типа не могла понять, почему ей не могут отдать депозит в захолустном отделении без ИНН, от которого она отказалась, и карты, от которой отказалась видимо тоже. Да ещё и предлагали съездить в центральное отделение, чтобы провести необходимые операции.
Не знаю почему, но созерцание этой ситуации доставило мне ззлорадное удовольствие. Как впрочем и проблема вышеотписавшегося.
Додано: Пон 14 тра, 2018 01:33
Додано: Пон 14 тра, 2018 02:18
Re: Укргазбанк
По сути придётся скорей всего попробывать оформить на кого то из домочадцев с кодом. P.S. Уважаю Вашу позицию "Маю на те законне право", а то у нас мало народа который вообще своими правами пользуется, а часть даже не знает о том ,что эти права есть(да и про конституцию не слыхали)
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:56
Если человек идёт на принцип - он должен быть готов к тому, что этот принцип пойдет на него.
Отказался от ИНН - молодец, имеешь полное право.
Но будь готов к тому, что будешь иметь гемор всю оставшуюся жизнь.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:20
Ни один банк в Украине не выдаст кредит человеку, отказавшемуся от ИНН. Как вас проверять по УБКИ, ПБКИ и прочих БКИ?
Так что остались вы без тёплого кредита - согласно вашим принципам.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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