Дядя Дима написав:
А я вот чего подумал. А как работала банковская система до выдачи инфекционных кодов. То есть до 1998 года как было? Тут есть кто то из того времени ,просветите?
В смысле как? По паЧпорту конечно же - как же еще
. А в приличных обществах и словЕЙ таких как "кредитная история" или не приведи господь "кредитное бюро" даже и не слыхивали.
До осени 1996 было все было проще - инфляция была огого и невозвраты по кредитам довольно быстро обесценивались - банки могли их списывать потому как это были копейки. Но и ставки помню были в банках 400% годовых - ох и время было - мама не горюй