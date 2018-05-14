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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 819820821822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:35

А я вот чего подумал. А как работала банковская система до выдачи инфекционных кодов. То есть до 1998 года как было? Тут есть кто то из того времени ,просветите?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:40

  Дядя Дима написав:А я вот чего подумал. А как работала банковская система до выдачи инфекционных кодов. То есть до 1998 года как было? Тут есть кто то из того времени ,просветите?

В смысле как? По паЧпорту конечно же - как же еще :mrgreen: . А в приличных обществах и словЕЙ таких как "кредитная история" или не приведи господь "кредитное бюро" даже и не слыхивали.
До осени 1996 было все было проще - инфляция была огого и невозвраты по кредитам довольно быстро обесценивались - банки могли их списывать потому как это были копейки. Но и ставки помню были в банках 400% годовых - ох и время было - мама не горюй :mrgreen:
Flamingo
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  #<1 ... 819820821822
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