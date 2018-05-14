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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:35
А я вот чего подумал. А как работала банковская система до выдачи инфекционных кодов. То есть до 1998 года как было? Тут есть кто то из того времени ,просветите?
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:40
В смысле как? По паЧпорту конечно же - как же еще . А в приличных обществах и словЕЙ таких как "кредитная история" или не приведи господь "кредитное бюро" даже и не слыхивали.
До осени 1996 было все было проще - инфляция была огого и невозвраты по кредитам довольно быстро обесценивались - банки могли их списывать потому как это были копейки. Но и ставки помню были в банках 400% годовых - ох и время было - мама не горюй
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:08
Та не было тогда БС в том виде, как она есть сейчас.
Практически единственная функция банков - принять бабло от зарплатодателей и выдать зарплатовзятелям
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