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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:35
А я вот чего подумал. А как работала банковская система до выдачи инфекционных кодов. То есть до 1998 года как было? Тут есть кто то из того времени ,просветите?
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:40
В смысле как? По паЧпорту конечно же - как же еще . А в приличных обществах и словЕЙ таких как "кредитная история" или не приведи господь "кредитное бюро" даже и не слыхивали.
До осени 1996 было все было проще - инфляция была огого и невозвраты по кредитам довольно быстро обесценивались - банки могли их списывать потому как это были копейки. Но и ставки помню были в банках 400% годовых - ох и время было - мама не горюй
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:08
Та не было тогда БС в том виде, как она есть сейчас.
Практически единственная функция банков - принять бабло от зарплатодателей и выдать зарплатовзятелям
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:08
Re: Укргазбанк
Одна из функций.
Много расчетов было между предприятиями. Парад банков.
были первые ласточки з-п проектов на пластиковые карты - НАРОД был очень доволен - никто не видел ведомостей в глаза и жены не знали сколько денег на карточке.
Ну и готовились к переходу на гривню в сентябре 1996 года.
Геморно было в банках - у каждого банка было свое МФО , каждый банк отдельное юр лицо , свой корсчет, свои подкрепления и инкассации. Но и зарплату сами себе выставляли ..........
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35
Re: Укргазбанк
Добрый день. В банке, судя по ветке, с валютой спокойно.
Есть ли возможность хотя-бы просматривать счета дистанционно?
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:46
Re: Укргазбанк
Только карточные
Приложение Экобанк, немного глючное.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:56
Чим поясюнються високі валютні ставки в даному держбанку? (+1 по відношенню до ПБ наприклад)
+50грн !
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:21
Возможно тем, что банк готовят к приватизации
Нужно зеленое бабло, и особенно - евро (по евро самые высокие ставки на рынке). Инвесторы европейские, им гривна не нужна...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:10
Как в итоге это влияет на надежность? Можно работать долларовому депозиту?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:20
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