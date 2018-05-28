Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35

Добрый день. В банке, судя по ветке, с валютой спокойно.

Есть ли возможность хотя-бы просматривать счета дистанционно?

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