RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 819820821822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:35

А я вот чего подумал. А как работала банковская система до выдачи инфекционных кодов. То есть до 1998 года как было? Тут есть кто то из того времени ,просветите?
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 315
З нами з: 29.11.16
Подякував: 174 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:40

  Дядя Дима написав:А я вот чего подумал. А как работала банковская система до выдачи инфекционных кодов. То есть до 1998 года как было? Тут есть кто то из того времени ,просветите?

В смысле как? По паЧпорту конечно же - как же еще :mrgreen: . А в приличных обществах и словЕЙ таких как "кредитная история" или не приведи господь "кредитное бюро" даже и не слыхивали.
До осени 1996 было все было проще - инфляция была огого и невозвраты по кредитам довольно быстро обесценивались - банки могли их списывать потому как это были копейки. Но и ставки помню были в банках 400% годовых - ох и время было - мама не горюй :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:08

Та не было тогда БС в том виде, как она есть сейчас.
Практически единственная функция банков - принять бабло от зарплатодателей и выдать зарплатовзятелям
mustbe
 
Повідомлень: 493
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:08

Re: Укргазбанк

  mustbe написав:Практически единственная функция банков - принять бабло от зарплатодателей и выдать зарплатовзятелям


Одна из функций.
Много расчетов было между предприятиями. Парад банков.
были первые ласточки з-п проектов на пластиковые карты - НАРОД был очень доволен - никто не видел ведомостей в глаза и жены не знали сколько денег на карточке.
Ну и готовились к переходу на гривню в сентябре 1996 года.
Геморно было в банках - у каждого банка было свое МФО , каждый банк отдельное юр лицо , свой корсчет, свои подкрепления и инкассации. Но и зарплату сами себе выставляли ..........
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 08.01.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35

Re: Укргазбанк

Добрый день. В банке, судя по ветке, с валютой спокойно.
Есть ли возможность хотя-бы просматривать счета дистанционно?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:46

Re: Укргазбанк

Только карточные
Приложение Экобанк, немного глючное.
Алексей77 написав:Добрый день. В банке, судя по ветке, с валютой спокойно.
Есть ли возможность хотя-бы просматривать счета дистанционно?
lel
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 10.12.13
Подякував: 813 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:56

Чим поясюнються високі валютні ставки в даному держбанку? (+1 по відношенню до ПБ наприклад)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:21

  greenozon написав:Чим поясюнються високі валютні ставки в даному держбанку? (+1 по відношенню до ПБ наприклад)

Возможно тем, что банк готовят к приватизации
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrgazbank- ... 41971.html
Нужно зеленое бабло, и особенно - евро (по евро самые высокие ставки на рынке). Инвесторы европейские, им гривна не нужна...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3591
З нами з: 14.06.10
Подякував: 325 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:10

  Obval_Defoltovich написав:
  greenozon написав:Чим поясюнються високі валютні ставки в даному держбанку? (+1 по відношенню до ПБ наприклад)

Возможно тем, что банк готовят к приватизации
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrgazbank- ... 41971.html
Нужно зеленое бабло, и особенно - евро (по евро самые высокие ставки на рынке). Инвесторы европейские, им гривна не нужна...

Как в итоге это влияет на надежность? Можно работать долларовому депозиту?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:20

  greenozon написав:Чим поясюнються високі валютні ставки в даному держбанку? (+1 по відношенню до ПБ наприклад)

кредитует нафтогаз
Stringer
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 819820821822
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, wig і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13406)
29.05.2018 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.