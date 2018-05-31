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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:20
Подскажите, какой лимит на платежи стоит по умолчанию на Прозапасе?
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ishvara
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:02
ishvara написав:
Подскажите, какой лимит на платежи стоит по умолчанию на Прозапасе?
5000 грн/сутки. точнее можно глянуть в приложении "ЭкоБанк"
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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