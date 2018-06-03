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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 820821822823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:20

Re: Укргазбанк

Подскажите, какой лимит на платежи стоит по умолчанию на Прозапасе?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:02

  ishvara написав:Подскажите, какой лимит на платежи стоит по умолчанию на Прозапасе?

5000 грн/сутки. точнее можно глянуть в приложении "ЭкоБанк"
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:28

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/11862-ukrgazbank_zapustil_internetbanking_ekobank_online_dlya_chastnyh_klientov
Ветка затихла, все уже там. Не вижу тарифов.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:57

valya дочекався
тепер можна і в цьому банку рахунок відкрити )
bor
 
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  #<1 ... 820821822823
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